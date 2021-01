CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

VENEZIA Quella realizzata in Veneto dai fratelli Bolognino era un'«autonoma locale» compagine dell'associazione criminale organizzata denominata Ndrangheta».

Lo scrive il giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Luca Marini, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso ottobre, ha inflitto condanne per un totale di oltre 116 anni di carcere a 32 imputati, ai quali sono stati confiscati quasi 16 milioni di euro, come richiesto dal pm Paola Tonini.

In più di 120 pagine, depositate qualche giorno fa, il gup ricostruisce l'attività del clan che operava principalmente nelle province di Padova e Venezia, facendo riferimento a precedenti sentenze che si sono occupate dei Bolognino e dell'infiltrazione della ndrangheta calabrese in altre regioni del Nord Italia, prima fra tutte quella dei giudici di Bologna nel processo denominato Aemilia, conclusosi con pesanti condanne già passate in giudicato.

USURA ED ESTORSIONI

Nella sentenza viene rilevato come la prima base operativa in Veneto del gruppo aderente all'ndrangheta è stata posta dai fratelli Bolognino nel Vicentino, a Tezze sul Brenta, dove hanno stabilito le loro abitazioni, realizzate dallo stesso architetto con cui Michele Bolognino ha avviato una società di costruzioni, per poi dedicarsi ad «una plurima serie di attività delittuose in materia di usura ed estorsione ai danni di imprenditori tutti radicati con prevalenza nel settore dell'edilizia e delle costruzioni del padovano».

Il giudice ricostruisce organigramma e ruoli dell'organizzazione criminale, nella quale «Sergio Bolognino appare il rappresentante residenziale del gruppo, il fratello Michele ne rappresenta il braccio operativo, con capacità di aggregazione, ove necessario, delle presenze fisiche persuasive, come Giuseppe Richichi, spesso appositamente convocate dall'Emilia se non addirittura dalla Calabria; Domato Agostino Clausi come esperto commercialista, già postosi in Emilia a disposizione dell'esponente criminale di spicco della locale cosca affiliata al clan Grande Aracri; Giuseppe Giglio, quale strumento operativo tecnico per la determinazione dei corretti passaggi formali per il raggiungimento degli scopi economici del sodalizio; Antonio Mangone come elemento già operativo in diverso contesto in correlazione all'esponente malavitoso Di Rosa e divenuto, nell'attuazione dell'associazione locale veneta, lo strumento operativo principale nell'attività di riscossione dei crediti del gruppo, anche tramite alcuni degli imprenditori soggiogati dall'associazione, come Biasion e Luca De Zanetti».

RICICLAGGIO E FALSE FATTURE

Decisivo il contributo di due collaboratori di giustizia, tra cui Giglio e Antonio Valerio, i quali hanno raccontato di come i Bolognino hanno trasformato il Veneto in «terra di conquista». Ma anche le confessioni di Biasion, Leonardo Lovo e dell'imprenditore veneziano Federico Semenzato, uscito dal processo con il patteggiamento, dopo aver versato al Fisco circa 6 milioni di euro.

Gli imprenditori veneti, entrati nel circuito del clan, dopo essersi indebitati con i calabresi, si sono prestati «ad una sistematica attività di riciclaggio» del denaro dell'organizzazione criminale, operando attraverso l'emissione di false fatture, utilizzate per ripulire svariati milioni di euro. Attività nella quale hanno lucrato personalmente, potendo di usufruire di notevoli provviste in nero.

La sentenza potrà essere impugnata in appello. Mentre un'ulteriore parte di reati contestati al clan Bolognino è ancora sotto processo a Padova di fronte al Tribunale.

Gianluca Amadori

