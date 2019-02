CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀ IN VENETOVENEZIA La chiave delle sue fortune era la paura. E non poteva essere altrimenti, con quei nomi alle spalle: affiliato della cosca Dragone prima, esponente di spicco del clan Grandi Aracri poi. Domenico Multari, il boss di Zimella, soprannominato Gheddafi per la somiglianza col leader libico, del capofamiglia mafioso aveva la sicurezza e l'arroganza di chi non abbassa mai il capo, né di fronte alla legge né di fronte ai suoi rappresentanti. La forza di agire a viso aperto, era data dal terrore che riusciva a incutere...