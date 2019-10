Criminalità e imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Presidente Marinese, è vero che gli imprenditori veneti denunciano troppo poco?«È vero che probabilmente denunciano troppo poco e non dovrebbero mettersi in strade senza uscita, ma è altrettanto vero che bisogna anche avere la percezione chiara di quello che è il problema. Il problema è portare gli imprenditori a denunciare o che la criminalità organizzata entri nelle aziende?».Come possiamo impedirlo?«Cambiando le nostre regole. Siamo un Paese in cui ci paghiamo male e le aziende vivono di lavoro e di pagamenti. Se uno viene pagato...