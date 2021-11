Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Tra le 6 Regioni in cui aumenta la percentuale di pazienti ricoverati nelle terapie intensive, secondo un monitoraggio di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), c'è anche il Veneto che ora si attesta sul 6% contro la soglia limite del 10%. Il Friuli Venezia Giulia ha livelli oltre soglia, pari al 15% per le rianimazioni e al 17% per le aree mediche, ma entrambi questi dati sono stabili da alcuni...