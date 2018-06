Cresce la spesa per le famiglie: divario Nord-Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA La spesa media delle famiglie è cresciuta nel 2017 per il quarto anno consecutivo, ma resta al di sotto del livello del 2011, quando iniziò una sensibile discesa che si è protratta fino al 2013. I 2.564 euro di media mensile dello scorso anno rilevati dall'Istat evidenziano una crescita dell'1,6 per cento rispetto all'anno precedente, a fronte di un tasso di inflazione pari all'1,2 per cento. In termini reali l'incremento è meno sensibile di quello registrato nel 2016, quando la spesa media mensile era aumentata dell'1 per cento ma...