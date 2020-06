IL GELO

NEW YORK «Non posso più restare muto - ha scritto la scorsa settimana l'ex capo degli Stati maggiori riuniti Mike Mullen, quando Donald Trump ha usato l'esercito a Washington per disperdere i dimostranti pacifici di fronte alla Casa Bianca Non c'è più tempo per le bravate, abbiamo bisogno di leadership». Il generale ha al suo fianco l'intero Pentagono, come si è visto dalle distanze prese dal segretario della Difesa Mark Esper, e da una lunga fila di autorevoli militari che hanno condannato la violazione costituzionale attuata dal presidente. Le ultime due settimane di protesta popolare negli Usa sono state punteggiate dalle critiche per il modo in cui Trump ha gestito l'emergenza, e si sono aggiunte a quelle per il ritardo con il quale ha affrontato l'epidemia del Covid 19. La denuncia parte dal campo democratico, ma tocca anche il circolo esterno del consenso del partito conservatore. Colin Powell, ex segretario di Stato repubblicano ha dichiarato che voterà Biden, accusando Trump di aver violato la Costituzione. Negli ultimi giorni l'ex presidente George W. Bush ha detto che non se la sente di appoggiare Trump per la corsa verso la rielezione. Suo fratello Jeb, ex governatore della Florida ed ex avversario di Trump nelle primarie del 2016, non si è sentito di confermare che voterà per lui, così come ha fatto l'ex segretaria di Stato Condoleezza Rice, rimasta muta davanti ad una domanda diretta a riguardo del voto. La fronda dell'ala morale del partito repubblicano non è una novità. Molti dei venerabili del partito hanno mantenuto una sdegnata distanza nei suoi confronti fin dal momento delle scesa in campo, nell'estate del 2015.

LA SENATRICE

Dallo scorso dicembre il gruppo di azione repubblicano Lincoln Project lo attacca con video pubblicitari che chiedono una dissociazione aperta contro di lui, e annunciano il rifiuto di rieleggerlo. Per la prima volta negli ultimi giorni, una senatrice repubblicana: Lisa Murkowski, ha ammesso che è «combattuta» dall'idea di negare il suo voto per la rielezione del presidente, dopo aver riflettuto sulla denuncia di Trump che l'ex segretario della Difesa James Mattis ha pubblicato sulla rivista The Atlantic. Immediata l'abiura via Twitter: «Trovate un qualsiasi candidato, buono o cattivo che sia, e io sarò al suo fianco» ha cinguettato il presidente nell'annunciare che farà campagna elettorale contro la rielezione della senatrice tra due anni. Finora i ranghi congressuali del partito repubblicano sono rimasti compatti dietro di lui in ogni battaglia, senza mai una smagliatura. Ma dietro l'apparente compattezza, i rischi di crepe compromettenti abbondano. Nella triade dei suoi sostenitori ad oltranza: i senatori Mitch McConnell, Ted Cruz e Lindsay Graham, l'ultimo è una ruota cigolante, ancora capace di sporadiche critiche. Futuri pensionati della politica come Mitt Romney e Lamar Alexander hanno pronunciato parole dure nei suoi confronti. Altri come la senatrice Susan Collins e il suo collega Ben Sasse li hanno imitati. Gli undici punti di vantaggio di Biden nei confronti di Trump nel più recente sondaggio elettorale della Nonmouth University forniscono un incoraggiamento difficile da ignorare.

Flavio Pompetti

