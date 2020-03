IL VERTICE

VENEZIA Anche le banche chiedono che tutto il Veneto diventi zona rossa da crisi economica. E si teme una nuova stretta al credito come dopo il crac Lehman Brothers, per questo la Regione Veneto ha stanziato 20 milioni per ampliare le garanzie per le imprese fondamentali in questa fase per accedere al credito per finanziare il circolante - cioè la cassa - e gli investimenti. Il tutto mentre chi chiede la proroga dei pagamenti viene già radiografato dagli istituti terrorizzati dalla proliferazione di nuove sofferenze che dopo la crisi del 2008 e l'esplosione delle Popolari venete sono arrivate a quote miliardarie in regione. «Gli istituti di credito sono pronti a far scattare le moratorie sui pagamenti dei mutui anche per 12 mesi ma c'è il rischio che queste aziende finiscano in Centrale Rischi e vedano il loro rating peggiorare penalizzandole nell'ottenere nuovi crediti - spiega l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato dopo il vertice in regione con gli istituti - serve un intervento dell'Europa per derogare alle attuali norme sul rating. Faremo pressioni sul governo italiano per ottenere la modifiche delle regole perché siamo di fronte a un'emergenza che è anche peggiore di quella del 2008. La crisi ha colpito subito in maniera pesante turismo, pubblici esercizi, le imprese che esportano, ma rischia di contagiare presto tutta la nostra economia con effetti devastanti».

FONDO SPECIALE

Dunque la Regione scende in campo per aprire un ombrello di garanzia per i finanziamenti come già ha fatto nella precedente crisi con il Fondo regionale di garanzia, unico in Italia. Serve ossigeno finanziario per far andare avanti imprese già colpite da cali di fatturato dell'80-90%, poi toccherà alla cassa in deroga dare risorse ai lavoratori che rischiano di perdere, a disposizione in Regione per quest'altra emergenza ci sono circa 50 milioni.

Al tavolo con Marcato c'erano 25 istituti nazionali e locali più altre realtà finanziarie come Findomestic. «Anche le banche chiedono che l'intero Veneto sia considerato zona rossa dal punto di vista economico», rileva Marcato: «Ho voluto convocare gli istituti di crredito per due motivi: le banche ci hanno chiesto di avere regole omogenee a livello nazionale e di potenziare gli strumenti che abbiamo già messo in campo». La situazione è in evoluzione e si teme il peggio. «Ci hanno detto che, a parte i settori più colpiti (turismo, settore alberghiero, esercizi pubblici ed export), non c'è ancora una percezione realistica della crisi e delle sue ricadute continua Marcato . La disponibilità ad andare incontro alle imprese c'è, ma è necessario che le aziende stesse segnalino presto le situazioni di difficoltà, per far sì che le banche si attivino per tempo nel supportarle». Dal canto suo la Regione del Veneto «è già disponibile ad estendere le garanzie previste della Sezione Speciale, collegata al Fondo Centrale di Garanzia, portando dal 70% all'80% il livello di copertura - sottolinea l'assessore la Regione ha già messo 20 milioni, cifra che permette di attivare 200 milioni per l'accesso al credito. Oggi, in piena emergenza da coronavirus, chiediamo al Ministero di aumentare il livello di garanzia. Se dovesse servire siamo disposti ad aumentare anche il fondo». E le piccole imprese chiedono che vengano attivati anche i Confidi: «Serve un protocollo comune», propone Mario Borin, presidente di Sviluppo Artigiano.

