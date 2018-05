Creato un embrione artificiale «L'uomo nascerà in laboratorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTAROMA Per la prima volta al mondo è stata creata in laboratorio una struttura cellulare molto simile a quella di un embrione artificiale a partire da cellule staminali. Non è un «simil-embrione» umano, ma di topo. Non per questo meno eccezionale, visto che per nascere non è stato necessario far incontrare un ovulo e uno spermatozoo, come Madre Natura insegna. A riuscire nell'impresa è stato un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Medicina rigenerativa dell'Università di Maastricht, in Olanda. I risultati, descritti sulla...