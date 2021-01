IL CASO

ROMA È la prima volta che accade e di certo potrebbe costituire un precedente importante. I costituzionalisti non hanno dubbi: giovedì la Consulta ha deciso di congelare l'autonomia della Valle d'Aosta, bloccando la legge che lo scorso dicembre prevedeva, nella Regione, misure più blande rispetto a quelle stabilite dal governo per contenere i contagi.

Di fatto un monito a tutte le Regioni sulla necessità di una cabina di regia unitaria e sulle misure che possono caratterizzarsi «per minor rigore», costituendo un pericolo per la salute pubblica. La Corte entrerà nel merito della questione il prossimo 23 febbraio, ma la questione è sembrata così urgente da intervenire con la sospensione dei provvedimenti di dicembre sui quali la presidenza del Consiglio aveva chiesto l'intervento dei giudici costituzionali.

UNICA REGIA

Enzo Cheli, ex vice presidente della Consulta, sottolinea l'importanza di questa decisione: «È soprattutto un precedente» spiega. «E l'eccezionalità dell'ordinanza è strettamente connessa allo stato di emergenza e alla preoccupante situazione sanitaria, la decisione riguarda la Valle D'Aosta ma anche tutte le altre regioni. Che adesso dovranno muoversi nel rispetto delle direttive dello Stato. L'uso di un potere, esercitato per la prima volta - spiega Cheli - dà la misura del pericolo paventato dall'Avvocatura dello Stato. La Consulta ha deciso per la sospensione, con un provvedimento d'urgenza, come succede nei tribunali civili, perché gli stessi tempi per un pronunciamento nel merito avrebbero potuto determinare danni. Insomma, per la Corte è bene che le regioni procedano nel rispetto delle scelte dello Stato. Ma l'ordinanza di sospensione urgente dà la misura dei danni che la legge della Valle D'Aosta avrebbe potuto provocare se fosse rimasta in vigore un giorno in più».

MONITO A TUTTE LE REGIONI

Per l'ex presidente della Consulta, Cesare Mirabelli, «tra le righe la Corte ha chiarito un principio: ossia che sulle misure di contenimento deve esserci una gestione unitaria. La Regione Valle D'Aosta, in nome dell'autonomia, aveva preso le distanze dalle disposizioni governative, adottando misure più blande in materia. Una decisione diversa e contrastante con le norme dello Stato». Per Mirabelli la Consulta ha enunciato «Un principio forte, e cioà che le disposizioni, rispetto a questa pandemia, riguardano la profilassi internazionale, come del presto aveva rilevato la presidenza del Consiglio. Quindi, in base all'articolo 117 della Costituzione, è una materia di competenza esclusiva dello Stato».

«Il secondo principio forte che enuncia tra le righe la Corte - continua Mirabelli - è che vi sia un interesse pubblico di gestione unitaria per ciò che riguarda questa emergenza, si può configurare un'applicazione del principio di sussidarietà, ma bisogna salvaguardare li rapporto leale. E soprattutto le scelte dei governatori devono inscriversi nella cornice che fissa lo Stato: le regioni non pssono andare per conto loro, ma occorre per quanto riguarda l'azione di contrasto della pandemia un'azione unitaria che, in base alla costituzione, spetta solo allo Stato. Questo non significa che non possano esserci condizioni diversificate ma la cabina di regia deve essere unica e centrale. In via definitiva a febbraio, ci sarà la decisione nel merito, ma sembra chiaro che in che direzione si proceda».

LA LEGGE

La Valle D'Aosta invocando la propria autonomia statutaria, aveva disposto lo scorso dicembre, tra l'altro, l'apertura di esercizi commerciali, bar e ristoranti e dato il via libera all'attività sportiva e alla libertà di movimento dei cittadini, in deroga ai Dpcm.

Una legge, mutuata dalla Provincia di Bolzano, che aveva permesso di bypassare in parte il sistema delle restrizioni nazionali. Di fatto i giudici costituzionali (presidente Giancarlo Coraggio, redattore Augusto Barbera) esprimendosi sulla specifica richiesta di sospensiva sollecitata dall'Avvocatura dello Stato, definiscono un orientamento generale, in materia di rapporti tra Stato e Regioni sulle restrizioni sanitarie per contrastare la pandemia.

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA