IL DOCUMENTOBRUXELLES C'è anche l'Italia nel gruppo di testa di oltre 15 Paesi Ue che dal 10 maggio parteciperanno a una fase di prova dell'infrastruttura tecnica su cui poggerà il sistema dei certificati digitali per la ripresa degli spostamenti in Europa.Qualche settimana di sperimentazione e poi, dal 1° giugno, il meccanismo sarà operativo per tutti, pronto per quando - entro la fine del mese - è previsto il via libera definitivo....