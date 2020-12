LA GIORNATA

VENEZIA Da primo della classe a fanalino di coda? Da giorni il Veneto è al primo posto in Italia per il numero di nuovi contagiati, tanto da superare perfino la Lombardia. Dati, però, che il presidente della Regione Luca Zaia invita a leggere con attenzione: «Non si devono guardare i numeri assoluti, perché i veri dati sono due: la percentuale di tamponi fatti da una Regione in rapporto ai suoi abitanti e la percentuale di positivi sui tamponi eseguiti». E proprio quest'ultimo dato è a detta di Zaia tranquillizzante: «Siamo al 6,93% di positivi sui tamponati, non è una incidenza alta». Il virus però continua a circolare ed è per questo che il governatore - che peraltro si dice pronto a vaccinarsi: «Farò il vaccino anti-Covid quando toccherà a me, non ho remore» - non esclude una nuova ordinanza con misure restrittive: «Ci preoccupano gli assembramenti».

LA POLEMICA

A tenere banco è l'aumento dei contagi in Veneto. Anche ieri 2.747 nuovi casi in un bollettino che narra di altri 103 morti. Va detto che nel rapporto positivi su tamponati, il Veneto considera sia i tamponi molecolari che quelli rapidi. Finora in tutta la regione ne sono stati eseguiti più di 4 milioni: 2.894.641 molecolari e 1.157.826 rapidi. La proporzione positivi su tamponi effettuati riferita ieri da Zaia è del 6,93 per cento. Altre percentuali decisamente più alte che rimbalzano dalla capitale - addirittura il quadruplo - non tengono conto dei test rapidi. Ieri sono stati eseguiti 10.036 tamponi molecolari con un aumento dello 0,35% rispetto al giorno precedente e 22.860 test antigenici (cioè i tamponi rapidi) con un aumento dell'1,98%. L'aumento percentuale nell'ultima settimana è stato del 3,55% per i molecolari (+10.036 il valore assoluto) e del 19,3% per i test antigenici (+22.860). «Se risultano 73mila positivi è perché facciamo un contact tracing forte, ma in Veneto il virus non si blocca come si sperava», ammette il presidente Zaia.

Al momento non è stato diffuso il dato della percentuale di cittadini veneti sottoposti a tampone. I 4 milioni di test finora eseguiti riguardano infatti spesso le stesse persone che devono essere controllate e ricontrollate dopo essere risultate positive. La Regione intanto ha commissionato uno studio all'Università di Padova per valutare la diffusione del Covid-19 nella popolazione: sarà un campione rappresentativo, ha detto Zaia, che terrà conto di tutto il territorio veneto.

I RICOVERI

Se rigetta la narrazione di un Veneto con più positivi di tutte le altre regioni, Zaia ammette la pressione sugli ospedali: anche ieri 16 nuovi ricoveri in area non grave e 13 in terapia intensiva. «La pressione sugli ospedali c'è e in maniera visibile - ha detto Zaia -. Sono pieni, abbiamo raggiunto numeri importanti: abbiamo 572 terapie intensive occupate, tra Covid e non, che sono 50 in più rispetto a marzo, quando però avevamo il lockdown e quindi non avevamo i politraumatizzati e gli incidenti sul lavoro. Ma siamo ancora tra quelli bassi per le terapie intensive, abbiamo molte Regioni sopra la nostra. Siamo al 30,8% nelle intensive e al 43% negli altri reparti, contro soglie nazionali del 30% e del 40%. Non abbiamo numeri sballati». E ha ribadito che le terapie intensive possono arrivare a mille: «Per chi vuole vedere una a una dove sono dislocate, abbiamo un dossier perfino con le planimetrie dove i letti sono anche georeferenziati. Il fattore limitante, semmai, è il personale».

Se il virus continua a circolare è ipotizzabile una nuova ordinanza con misure maggiormente restrittive? «Non lo escludo - ha detto Zaia -. Siamo in un periodo difficile, che è quello del Natale, quindi quello delle compere e delle passeggiate per negozi. Dovremo evitare gli assembramenti e le occasioni di diffusione del virus. I cittadini devono collaborare, è vero che la maggioranza si comporta in maniera ineccepibile, ma c'è sempre qualcuno che pensa che il virus non esista».

LA TESTIMONIANZA

Ieri intanto è rientrato al lavoro dopo 30 giorni di isolamento e convalescenza il consigliere regionale Giulio Centenaro, del gruppo Zaia Presidente, ricoverato per complicazioni respiratorie legate al Covid-19. «Ho potuto toccare con mano - ha raccontato - cosa significa avere questo virus così invasivo che ti toglie il respiro e non ti molla facilmente. Questa pandemia non è uno scherzo». E dopo 21 giorni a casa si è negativizzato l'assessore regionale al Bilancio Francesco Calzavara: «Passata anche questa», ha scritto su Facebook.

Alda Vanzan

