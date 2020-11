LA POLEMICA

Anthony Fauci attacca la strategia anti covid di Donald Trump in una intervista sul Washington Post, a un giorno dalle elezioni del 3 novembre. La campagna di Joe Biden «sta prendendo seriamente la situazione dal punto di vista sanitario», Trump guarda ad una «diversa prospettiva», quella «dell'economia e la riapertura del paese». Ma la situazione della pandemia, avverte l'infettivologo, «non è buona». «Tutte le stelle sono allineate nel posto sbagliato perché andiamo verso l'inverno, con la gente che si riunisce al chiuso, non potremmo essere messi peggio».

La Casa Bianca ha reagito con durezza all'intervista di Fauci. Il portavoce Judd Deere ha sostenuto che l'infettivologo «sa che i rischi (del coronavirus) sono drammaticamente più bassi di qualche mese fa». Ed ha aggiunto che è «inaccettabile» che Fauci «violi tutte le norme» decidendo di «scendere in politica» alla vigilia del voto.

Serve «un netto cambiamento» nelle politiche e le pratiche di salute pubblica o rischieremo di «superare i 100mila nuovi contagi al giorno», ha aggiunto Fauci. L'infettivologo attacca poi Scott Atlas, il neuro radiologo che Trump ha eletto suo principale consigliere: «È un tizio brillante che afferma cose di cui ritengo non abbia reale conoscenza od esperienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA