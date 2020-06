IL CASO

TREVISO Tra gli effetti della reclusione forzata ai tempi del Coronavirus vi è il netto incremento dell'attività degli investigatori privati. La vita casalinga ha infatti contribuito a portare a galla l'infedeltà nelle sue più sfaccettate forme. Quella coniugale in primis, oggetto di una pioggia di richieste negli ultimi mesi, ma anche quella nei confronti del datore di lavoro.

AMBITI DI INDAGINE

Sono questi i due principali ambiti su cui si concentrano le ferventi attività di Antonio Bericotto e della sua Templar Investigazioni. L'agenzia, come la maggior parte delle imprese, è rimasta ferma fino a inizio maggio ma durante il lockdown non ha mancato di realizzare una proiezione sulla mole e il tipo di lavoro che l'avrebbe attesa. «Se prima del Covid il numero di aziende che chiedevano i nostri servizi per avere informazioni su dipendenti infedeli superava quello delle prestazioni legate a rapporti di coppia, negli ultimi mesi il quadro si è capovolto - spiega Bericotto -. Lo avevamo previsto, ma il divario non è stato significativo quanto pensavamo. Nonostante e proprio a causa dello smartworking infatti i casi di lavoratori disonesti non mancano». Oltre a questi settori l'agenzia si occupa anche di altre casistiche, tuttavia il tema dell'infedeltà resta dominante e omogeneamente diffuso non solo nel Trevigiano e in Veneto, ma in tutta Italia. Insomma, con il Covid non sono aumentati i tradimenti, ma è diventato più facile subodorarli.

INFEDELTÀ DI COPPIA

«Rispetto a vent'anni fa oggi abbiamo un numero sostanzialmente pari di richieste sia da donne che da uomini, con una leggera prevalenza delle prime. Un tempo invece era raro che un marito o un compagno avessero sospetti - prosegue Bericotto -. Anche la tipologia del cliente è cambiata perché oggi interessa tutte le età, anche oltre i 70 anni, e qualunque condizione sociale. Stare settimane a stretto contatto ha reso più facile carpire segnali sospetti, telefonate e messaggi o abitudini strane, come chi in quarantena fingeva di uscire per la spesa anche tre volte al giorno. Nella quasi totalità dei casi i sospetti vengono poi confermati dalle nostre indagini. Per questo prepariamo fin da subito la vittima ad aspettarsi il peggio. Va detto che chi si rivolge a noi quasi sempre lo fa perché si sente tradito nei sentimenti e cerca una conferma, magari prima di prendere decisioni importanti come una separazione, che hanno poi strascichi giudiziari. Pochi sono invece coloro che lo fanno per motivi meramente economici o d'immagine. Il lockdown ha forzato la convivenza rendendola in certi casi un terreno minato. Ecco perché ora, con la ritrovata libertà, supponiamo che nuove scappatelle siano all'orizzonte anche per chi finora era stato fedele».

IL LAVORO

Se stare in casa ha reso più evidenti i fedifraghi, nondimeno fa anche giocoforza a chi il furbetto lo fa nei confronti del datore di lavoro. «Ci siamo sempre occupati di chi approfitta di malattie, infortuni, permessi o abusa della legge 104, tanto per evitare di lavorare quanto per portare avanti altre attività magari in nero - spiega ancora Bericotto -. Se questi ultimi casi erano i più semplici da verificare, oggi con il lavoro da remoto è molto più arduo visto che dobbiamo agire sempre nella piena legalità. Nonostante leggi più stringenti, i casi di infedeltà lavorativa sono molti anche in questo periodo in cui le aziende non possono permettersi ulteriori problemi causati dai dipendenti. Si tratta sempre di richieste sofferte, mai con spirito vendicativo, ma chi ne approfitta va a minare anche lo stato d'animo dei colleghi. Con il rientro al lavoro fisico confidiamo che il fenomeno si ridimensioni». Quella di Antonio Bericotto, per vent'anni in forze all'Arma, è una missione: «Ci occupiamo di problemi che per chi li vive sono gravosi e non possono essere risolti da altri. La gratitudine che riceviamo nel dare loro una risposta, anche la peggiore, è impagabile».

Serena De Salvador

