TORINO Emergenza finita in Val Ferret, riaperta ieri dal sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi. Era chiusa da giovedì per il timore che crollasse il ghiacciaio di Planpincieux. Una massa grande come il Duomo di Milano, resa instabile da freddo dei giorni scorsi e dal successivo rialzo termico, che ha fatto evacuare residenti e turisti «per garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone e degli ospiti di Courmayeur», spiega il primo cittadino. Se la paura è passata, pure più in fretta dello scorso autunno quando l'allerta durò settimane, resta la rabbia degli operatori turistici: «Hanno disdetto tutte le camere per Ferragosto, - dicono - quindi ci troviamo al culmine della stagione con il 70 per cento di occupazione in meno...».

Dopo «il rientro nei parametri di rischio», tra le mani l'ultimo bollettino della Fondazione Montagna Sicura, il sindaco Miserocchi ha revocato le ordinanze dei giorni scorsi. Provvedimenti che il primo cittadino definisce «necessari e indifferibili» di fronte al «rischio di crollo istantaneo» del ghiacciaio del Monte Bianco paventato dagli esperti. «

