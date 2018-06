Costruiscono tirapugni fascista studenti costretti a pulire l'aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Niente festa di fine anno per una quinta del Severi, istituto tecnico industriale di Padova. Al suono della campanella, ieri tutta la classe è rimasta a scuola. I ragazzi hanno infatti dovuto ripulire aule e corridoi. Il motivo? Durante il laboratorio di meccanica un gruppo avrebbe costruito un tirapugni con tanto di scritta inneggiante al fascismo. Da qui la decisione di far scattare la punizione che, però, non sarebbe stata gradita dai genitori degli alunni che non facevano parte del gruppetto di lavoro finito al centro del...