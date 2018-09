Costretto a pesare carte e divise finanziere risarcito per mobbing

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Costretto dai superiori a pesare faldoni e divise destinati al macero, un ex ufficiale della Guardia di finanza dovrà essere risarcito per mobbing. L'ha deciso il Tar del Veneto, accogliendo parzialmente il ricorso del militare in congedo contro il ministero dell'Economia, di cui è stata riconosciuta la responsabilità contrattuale per gli atti persecutori patiti dal dipendente dell'amministrazione pubblica. Anni e anni di vessazioni, secondo quanto è stato ricostruito nel procedimento, culminate alla fine in...