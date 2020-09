TURISMO

VENEZIA Costa Crociere conferma l'addio a Venezia almeno fino al marzo del 2021 ma anche Trieste non può esultare. La compagnia controllata dall'americana Carnival, che domenica ha festeggiato la ripresa delle rotte proprio in Adriatico con la Deliziosa, non farà più rotta su Trieste da inizio gennaio a fine marzo. E il porto giuliano non è ancora pronto per ospitare le grandi navi come la Firenze, attualmente in via di completamento nello stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia), che partirà per la sua prima crociera il 27 dicembre da Savona. La banchina del terminal di Trieste è ancora troppo corta. Ma questo per Venezia è una magra consolazione: navi come la Smeralda, la Diadema e la stessa Firenze sono troppo grandi per la Laguna.

Nel frattempo il 19 settembre partirà da Genova la Costa Diadema con a bordo solo passeggeri italiani come tutte in Italia saranno le tappe di questa crociera. La compagnia ha ieri ridisegnato i suoi itinerari da ottobre 2020 a marzo 2021, che vedranno il ritorno graduale di un numero crescente di navi, all'insegna delle norme anti-Covid. Ma questa volta le porte saranno aperte anche ai cittadini europei. Costa lavora già con le autorità nazionali e locali dei Paesi inclusi negli itinerari con l'obiettivo di offrire una vacanza sicura: tra le misure già prese ci sono anche i test antigenici per gli ospiti e visite delle destinazioni con escursioni protette. Sperando di aumentare presto gli ospiti: oggi la Deliziosa naviga con 500 passeggeri invece di 2500. Per esempio la Costa Firenze, gemella della Venezia attualmente ferma in Asia, può ospitare più di tremila passeggeri. Da fine dicembre navigherà nel Mediterraneo occidentale tra Savona, La Spezia, Napoli, Valencia, Barcellona e Marsiglia. Dal 10 ottobre Costa Deliziosa allungherà la sua rotta in Adriatico alla Grecia. E il 3 gennaio 2021 partirà sempre da Trieste per il tredicesimo giro del mondo che durerà mesi.

TORNANO EGITTO E GRECIA

L'ammiraglia Costa Smeralda, la prima nave della flotta alimentata a gas liquefatto, dal 10 ottobre effettuerà crociere da Savona nel Mediterraneo occidentale. Da novembre Diadema proporrà una rotta di 12 giorni alle Isole Canarie, a cui si aggiungerà da dicembre un itinerario di 14 giorni diretto in Egitto e Grecia. Le altre crociere previste da ottobre 2020 a marzo 2021 saranno cancellate. Anche dal sito di Costa.

Maurizio Crema

