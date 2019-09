«Così si umilia il parlamento» Mr order lascia dopo 10 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOLONDRA Neppure la sua voce stentorea basta più a chiedere un po' di «order» nell'aula di una Westminster smarrita come non mai. Forse anche, sostengono i suoi detrattori, per colpa sua e della sua volontà riformista che si è trasformata in uno strapotere del Parlamento, soprattutto in questa fase di Brexit. E quindi John Bercow, speaker della Camera dei Comuni da dieci anni, cinquantaseienne dalle cravatte mirabolanti, se ne andrà entra il giorno di Hallow'een o della Brexit, quel 31 ottobre che comunque lo si veda fa...