Così si calpestano i diritti di 12 milioni di consumatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIIl vicepremier Di Maio ha confermato ieri l'approvazione entro l'anno della nuova legge sulla chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, includendola insieme al reddito di cittadinanza nel pacchetto ristretto di misure a cui i Cinque Stelle tengono di più. CAVALLO DI BATTAGLIAE' un cavallo di battaglia pentastellato, anche se pure la Lega ha un progetto di legge ancor più restrittivo, in cui i giorni di apertura festiva consentiti sarebbero solo 8 mentre per i Cinque Stelle solo 12. E in entrambi i casi si delega alle...