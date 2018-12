Così la pace con l'Inps, contributi in 60 rate e super sconto fiscale `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Dopo la pace con il fisco, la terza operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali approvata dal governo, arriva anche una norma per fare pace con l'Inps. La sanatoria contributiva sarà inserita nel maxi emendamento alla manovra che il governo si prepara a presentare in Senato e che è stato oggetto del vertice di maggioranza di ieri sera. Il meccanismo è una sorta di riscatto di contributi non versati. Potrà essere utilizzato per coprire qualsiasi tipo di buco nei versamenti all'Inps, tranne il lavoro nero, visto che la...