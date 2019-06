Così il falco Donald spinge il Paese degli ayatollah fra le braccia di Xi e Putin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOIn un Medio Oriente in perenne instabilità, il confronto tra l'Iran degli ayatollah e gli Stati Uniti di Donald Trump appare al momento senza sbocco. Un confronto tra falchi che difficilmente potrà trovare soluzione in un concreto dialogo, dopo che il tycoon americano ha bruscamente interrotto quello sul nucleare iraniano avviato dal suo predecessore Barack Obama. Al di là dei rischi di scontro, che probabilmente sarebbero troppi per entrambi, il quadro geopolitico è destinato a cambiare.GLI INCONTRINe sono prova gli incontri di...