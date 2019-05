Così il centrodestra diventa maggioranza Berlusconi: uniamoci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMMESSAROMA «Il centrodestra unito ha la maggioranza». Ci ha messo tutto l'impegno possibile ma non è bastato. Si è rialzato dopo pochi giorni dall'operazione e ha fatto campagna elettorale come ai vecchi tempi ma Berlusconi non è riuscito nell'ennesima impresa. Forza Italia cede terreno. Sfiora l'asticella del 10%, un traguardo che lo stesso Cavaliere si era prefissato, ma a notte non l'aveva ancora centrato. «FI rimane centrale e determinante per la costituzione di una maggioranza di centrodestra alternativa al governo...