Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIROMA La promozione da parte dell'agenzia di rating Fitch è la «riprova che l'Italia sta andando nella giusta direzione». Il commissario europeo Paolo Gentiloni non ha dubbi. Quello dell'agenzia americana è un giudizio che conta. Per anni, più di venti in tutto, quello di Fitch è stato uno degli occhi critici principali sull'Italia, sui suoi conti pubblici e sul suo debito. Il passaggio alla tripla B, con la scomparsa del...