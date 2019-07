«Così amministrare è impossibile è ora di abolire pure l'abuso d'ufficio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, il sindaco di Milano Beppe Sala è stato condannato a 6 mesi (pena convertita in multa) per falso nella gestione dell'Expo.«La fermo subito. Prima vorrei fare una considerazione di merito. Ha ragione Matteo Salvini: non si festeggiano le condanne altrui. Voglio leggermi gli atti della sentenza prima di farmi un'idea più di merito. Mi dispiace, inoltre, che questa condanna abbia colpito il sindaco di Milano, fulcro dello sviluppo del Paese. E aggiungo anche un altro aspetto, non...