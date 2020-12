Cosa resterà del Covid 19 nel mondo dello spettacolo? Non è il titolo di una canzone, è una riflessione dolorosa e complicata, con ombre e qualche sprazzo di luce. Evitiamo di piangerci addosso, le ombre cupe rendono il futuro quasi invisibile perché il mondo dello spettacolo è stato devastato e messo al tappeto in maniera quasi definitiva. Ne riparleremo quando la Storia con la S maiuscola darà il suo verdetto ponderato su cosa abbiamo fatto per evitare il KO. Adesso guardiamo, avanti, attraverso quel piccolo spiraglio che si apre sul futuro e dal quale filtra comunque una nuova luce. Mi permetto di parlarne perché sono uno dei pochissimi che ha realizzato un film sul Covid e in periodo di Covid. Cosa ci insegna questa mia piccola operazione? Che si può realizzare un film, un film vero, con meno della metà delle risorse che usavamo prima della pandemia. Si può fare un film con una troupe meno gigantesca, si può fare un film in meno settimane, si può fare un film che si basa su una idea e non per forza sulla forza di un cast divistico. Questo sarà di grande aiuto per i giovani che iniziano a fare film. Il cinema delle super star, strapagate e scioccamente capricciose, ha mostrato tutti i suoi limiti.

Un altro aspetto positivo del ciclone pandemico sta nel modo di distribuire il cinema. Da tempo era in corso un braccio di ferro tra sala e piattaforma. Io appartengo, per sentimento e storia, a quello della sala. Ma era evidente che il futuro si stava spostando verso altre forme di fruizione. Ora il problema è superato. Senza le piattaforme il mondo dello spettacolo sarebbe già defunto. Quindi, da oggi in poi, va disegnato un nuovo modello di convivenza tra questi due mondi che non sono antitetici ma complementari. E sarà una sfida di rinascita che porterà benefici a tutti. Una cosa è certa: il salto in avanti verso fruizioni internet ci ha comunque dimostrato l'importanza del cinema, del teatro e della musica. Come? Facendoci capire che, senza queste arti del racconto e delle emozioni, la vita normale è più arida e triste. Ci ha fatto capire che condividere in gruppo è un pilastro della libertà felice. Abbiamo toccato con mano cosa significa rinunciare alla socialità. E non lo dimenticheremo. E troveremo nuove strade per tornare a quel mondo antico del quale non potremo mai fare a meno.

Enrico Vanzina

