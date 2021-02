CORTINA Sta per concludersi la ricerca di un sacrestano, da parte della parrocchia dei santi Filippo e Giacomo di Cortina d'Ampezzo. La selezione è stata molto impegnativa, fra oltre 500 domande di assunzione, arrivate dopo che il parroco don Ivano Brambilla aveva aperto il bando, alla fine dello scorso anno: «La prossima settimana dovremmo avere il sacrestano, al scelta ricade su tre persone. Sin dai primi giorni erano pervenute molte richieste, un centinaio, da Cortina, dal Cadore, dalla provincia di Belluno e dal Veneto, ma anche da altre regioni d'Italia. La ressa inimmaginabile è esplosa dopo un servizio di Canale 5, che ha raccontato la vicenda», ricorda il sacerdote. «Per rispetto delle persone, abbiamo letto tutte le mail e le lettere ricevute, con il relativo curriculum. Ci è voluto tempo; abbiamo riunito il consiglio pastorale, il consiglio parrocchiale per gli affari economici e un rappresentante esterno. Dopo successive scremature siamo arrivati ai colloqui; gli ultimi li stiamo facendo in questi giorni. La scelta terrà conto della predisposizione delle persone per questo tipo di lavoro, che comporta l'accettazione di uno stile di vita non semplice. In chiesa si lavora tutti i giorni di festa e le mansioni possono essere talora davvero pesanti fisicamente. Basti pensare a quanta neve da spalare quest'inverno, attorno alla chiesa». Don Ivano ha lamentato la difficoltà di dare ascolto a tutte le richieste: «Sono provato, nel rispondere alle telefonate di queste persone disperate, che chiamano e supplicano per avere un posto di lavoro qualsiasi. Sto soffrendo». Marco Dibona

