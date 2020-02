MONTAGNA KILLER

CORTINA Un altro scialpinista morto sulle montagne di Cortina, ieri, a poche ore dall'incidente mortale avvenuto mercoledì sul Nuvolau, che era costato la vita a un 75enne veneziano. Il bilancio dell'incidente di ieri avvenuto sul Bus di Tofana è ancora più grave: oltre a una turista 51enne statunitense deceduta di fronte al marito, è rimasto gravemente ferito anche il 49enne guida alpina che ha cercato di trattenerla. Sempre ieri un altro incidente, meno grave, a Borca di Cadore, sul Monte Pelmo: uno scialpinista è caduto e ha riportato un probabile trauma alla gamba.

LA TRAGEDIA

L'incidente sul Bus di Tofana è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri, mentre la comitiva di 4 scialpinisti stava scendendo. Sulla neve la donna 51enne, il marito e un amico, oltre alla guida alpina Paolo Da Pozzo, 49enne di Cortina. L'uomo ha tentato fino all'ultimo di salvare la turista: ha provato a tenerla per diversi minuti, ma alla fine sono scivolati insieme lungo il canalone. La guida alpina si è salvata per miracolo, fermandosi dopo 400 metri, rimanendo però gravemente ferita. La 51enne invece è morta sul colpo dopo essere scivolata di sotto per 600 metri nel canale del Bus di Tofana. Sotto choc il marito che l'ha vista sparire nella neve e ha udito le sue urla senza poter fare nulla per aiutarla. Sul posto il soccorso alpino della stazione di Cortina e i finanzieri del Sagf. Indagano gli agenti del commissariato di Cortina, diretti da Luigi Petrillo, che ieri in serata stavano ricostruendo l'accaduto. I due americani sopravvissuti, sotto choc, sono stati aiutati da uno psicologo.

LA TRAGEDIA

I tre americani, i coniugi e un amico che erano in vacanza in Alta Badia, in un hotel a San Cassiano, erano esperti scialpinisti. Ma forse, proprio come nella tragedia avvenuta solo un giorno prima sul Nuvolau, la donna potrebbe essere stata tradita dalla neve ghiacciata. Tra le ipotesi anche che le si sia sganciato lo sci. La guida ha cercato di fermarla per diversi secondi. «Da una prima ricostruzione - spiega il soccorso alpino in una nota - , mentre stavano sciando assieme ad altre due persone, la donna, di 51 anni, è scivolata verso valle e nel tentativo di fermarla la guida è caduta con lei nel canale. L'uomo è riuscito a fermarsi 400 metri più sotto, mentre la sciatrice è ruzzolata per altri 200 metri, riportando traumi fatali. Scattato l'allarme poco prima delle 15, sul posto si è portato l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Belluno che ha sbarcato personale medico e tecnico di elisoccorso. Per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare». La salma è nella cella mortuaria di Cortina a disposizione dell'autorità giudiziaria.

ORE DI APPRENSIONE

La guida alpina Paolo Da Pozzo, 49 anni di Cortina, era cosciente: aveva riportato probabili traumi alle spalle, al volto e contusioni, ed è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Cortina e di seguito trasferito a Belluno. Sono ore di apprensione in paese e tra i colleghi, ma già ieri in serata dal San Martino arrivavano notizie rassicuranti: l'uomo è considerato grave, ma non in pericolo di vita.

L'ALTRO INCIDENTE

Attorno alle 14 di ieri l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è intervenuto in Val d'Arcia, sul Monte Pelmo, per uno scialpinista caduto. Lo sciatore, che aveva riportato un probabile trauma alla gamba, è stato recuperato e trasportato all'ospedale. Pronto a intervenire in supporto alle operazioni il Soccorso alpino di San Vito di Cadore.

Olivia Bonetti

