IL CASO

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Tamponi a tappeto ai 500 partecipanti del Cortina summer party, l'evento che si è tenuto all'aperto in quota il 20 agosto scorso a Socrepes. Il maxi-screening è scattato quando il Dipartimento di prevenzione dell'Usl Dolomiti di Belluno ha scoperto che uno dei partecipanti era positivo. Si tratta di un 26enne residente a Roma che vive tra la Capitale e la Sardegna: proprio da lì rientrava quando, dopo Ferragosto, è arrivato a Cortina d'Ampezzo. Il giovane mercoledì è finito in Malattie Infettive all'ospedale San Martino di Belluno con una polmonite interstiziale da Covid. Da lì, l'equipe del Dipartimento di prevenzione, guidata da Sandro Cinquetti ha deciso, d'accordo col sindaco di Cortina, di effettuare in via precauzionale i test ai 500. La notizia è stata data da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nella consueta conferenza stampa sulla situazione del contagio: «Abbiamo avuto il Summer party a Cortina il 20 agosto, con la partecipazione di 500/600 persone ha detto il governatore ora abbiamo trovato una persona positiva e stiamo rintracciando tutti i partecipanti alla festa. Avviso tutti di recarsi al drive in, allo stadio Olimpico del ghiaccio, per un tampone in via prudenziale, precauzionale, per verificare se ci sono persone che hanno contratto la positività. Saranno test molecolari o con l'antigene. Non mi risulta che quella persona positiva sia sintomatica; l'abbiamo beccata con lo screening».

IL DRIVE IN

Il test è volontario e si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30, con la formula del drive in: si passerà in auto, senza bisogno di scendere. Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina dal suo profilo Facebook: «In via precauzionale ho convenuto con Sandro Cinquetti, direttore del servizio di igiene pubblica della Usl, di avvertire tutti i partecipanti e di invitarli vivamente a sottoporsi al tampone. Abbiamo dunque predisposto, per la massima tutela della salute pubblica e per agevolare tutti i partecipanti all'evento ancora presenti sul territorio di Cortina, l'allestimento del test gratuito, nel retro dello stadio Olimpico». L'esito del test sarà comunicato, se negativo, con un sms al numero indicato al momento della registrazione, entro 48 ore dal prelievo. In caso di positività, il cittadino sarà contattato telefonicamente dal dipartimento di prevenzione, per la presa in carico.

IN PARTECIPANTI

Anche il sindaco Ghedina ha partecipato alla festa e ha porto il saluto ai convenuti, come hanno sottolineato gli organizzatori, in un comunicato uscito l'indomani: «A dare il benvenuto il sindaco Gianpietro Ghedina e Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021. Presenti anche molti vip e volti dello spettacolo, tra cui il campione di sci Kristian Ghedina e il noto conduttore di Linea Bianca Massimiliano Ossini». Il comunicato riporta un commento del presidente Benetton: «Eventi come questi dimostrano come Cortina sia pronta a tutti i prossimi grandi appuntamenti, sportivi e non. Rispettando tutte le norme di sicurezza dettate dal momento e organizzandoci al meglio, siamo pronti ad affrontare le prossime sfide». Ora Alvise Zuliani, della società Red Squirrel Events, che ha organizzato il Cortina summer Party, dichiara: «Abbiamo appreso con dispiacere che uno dei nostri ospiti è risultato positivo al tampone del Covid-19. L'evento, un picnic all'aperto, sui prati di un rifugio, autorizzato dalle autorità, ha seguito l'attuale protocollo di sicurezza».

LO SCREENING

Si attende a questo punto di verificare quanti degli ospiti del Summer party accoglieranno l'invito di incolonnarsi allo stadio per eseguire il tampone: dei 500 partecipanti 250 sono residenti nel Bellunese (gli altri potranno fare il controllo alla propria Usl). Tra i bellunesi i numerosi collaboratori, gli chef di alberghi e ristoranti, che hanno preparato e servito i piatti. Si recheranno di certo al controllo tutti i componenti di Fondazione Cortina 2021, una decina, che hanno partecipato alla festa, in una stretta collaborazione fra le due strutture, per guardare ai Campionati del mondo di sci alpino 2021. Il progetto prevede infatti che il Cortina winter party sia uno degli eventi di attrazione del pubblico, durante le due settimane di gare iridate, nel prossimo mese di febbraio.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA