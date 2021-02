LA CURIOSITÀ

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Prima ci fu la Star room, la stanza di vetro, all'aperto, in mezzo alle montagne, dove dormire sotto un manto di stelle. Adesso arriva la Business room, un ufficio a 2.400 metri di altitudine, dove lavorare fra neve e roccia, con collegamenti internet, alimentazione elettrica per la ricarica degli apparati elettronici, un efficiente sistema di riscaldamento, un impianto audio. C'è pure la colazione rustica, con tutti i comfort necessari per lavorare a proprio agio, ma anche per vivere una esperienza gratificante. E ancora Raniero Campigotto, del rifugio Col Gallina, al passo Falzarego, a proporre la novità, operativa da lunedì 8 febbraio, proprio mentre Cortina si promuove come luogo ideale per la workation, l'innovativa sintesi di work e vacanza.

UNO SOLO

Nell'ufficio di vetro fra le Dolomiti può acceder una sola persona alla volta; il prezzo indicativo è di 120 euro a giornata ed è indispensabile prenotare, per definire ogni accordo. È stato nel periodo di distanziamento e isolamento causato dalla pandemia Covid-19, della scorsa primavera, che si è colta l'opportunità di lavorare a distanza con lo smartworking, usufruendo anche dei collegamenti internet, più rapidi e sicuri, tracciati in vista dei Mondiali di sci alpino. In verità gli allacciamenti non hanno ancora coperto tutta la conca e ci sono alcuni villaggi che utilizzano il vecchio filo di rame del telefono. Nell'ufficio di vetro, fra Lagazuoi e Tofana, con la Marmolada lì in fondo, ci si immerge nel silenzio bianco delle Dolomiti, nell'innevamento da favola di quest'inverno, candido e soffice. C'è anche la webcam, così da controllare le condizioni meteorologiche della zona, prima di decidere se raggiungere il valico fra la conca d'Ampezzo, la terra Fodom dell'alto Agordino e la vicina Val Badia. Uno zainetto con il pc, l'agenda e il telefono, e il gioco è fatto: da lassù si può inviare una mail ammirando le montagne; navigare sul web per raccogliere informazioni e mantenere i contatti; partecipare a una riunione in videoconferenza, facendo scattare l'invidia degli altri partecipanti, per lo scenario incantato che si gode dalle pareti trasparenti di questo ufficio. C'è anche la colazione sostanziosa, dolce o salata; lo spuntino per l'aperitivo, con un tagliere rustico e un calice di prosecco; si può scegliere il pasto caldo, con zuppe saporite.

COME SI ARRIVA

Come accadeva per la prima stanza sotto le stelle, anche questo ufficio si può raggiunge pure d'inverno, oltre che d'estate. In questa stagione si sale a piedi, con le racchette da neve, con l'attrezzatura da scialpinismo, lungo le sicure piste del Col Gallina, oppure seduti in motoslitta. Meglio informarsi prima, perché ogni tanto Raniero sposta questa struttura, visto che è montata su larghi pattini di metallo, per farla scivolare agevolmente sulla neve. Con il passaggio del Veneto in zona gialla, possono raggiungere Cortina tutti gli abitanti della regione. Dopo le recenti settimane di isolamento, questa proposta vuole essere occasione per vivere un'esperienza diversa, di vacanza lavoro in montagna. È una tendenza sempre più diffusa, sia nelle località dell'arco alpino italiano, sia nelle più rinomate stazioni turistiche montane all'estero. C'è pure un aspetto didattico: questo ufficio panoramico sarà riservato ai giovani, in qualche data: allora vi potranno accedere gli studenti meritevoli, selezionati poiché si sono impegnati a fondo nello studio, durante il periodo della didattica a distanza.

Marco Dibona

