IL CASO

CORTINA (BELLUNO) L'hotel De La Poste di Cortina d'Ampezzo ha citato per danni, davanti al Tribunale di Belluno, il ministero della Sanità della Repubblica popolare cinese, «per non aver tempestivamente segnalato all'Organizzazione mondiale della sanità lo stato del diffondersi del coronavirus e dei suoi gravi effetti letali, a cavallo fra novembre e dicembre 2019». Il titolare della storica casa ampezzana è Gherardo Manaigo, che precisa i termini della sua azione legale, unica in Italia: «Credo sia giusto che noi privati ci attiviamo per chiedere i danni che derivano da quel comportamento dei governanti cinesi. Vogliamo che siano riconosciute le loro responsabilità. Si stanno attivando in questa direzione alcune nazioni, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna; pensiamo possano farlo anche i privati, anche le aziende danneggiate».

L'ATTO DI CITAZIONE

Nella citazione si accusa il governo cinese di «non aver assunto i necessari provvedimenti di controllo sugli scali aeroportuali in partenza dalla Cina». Nell'atto, a firma dell'avvocato barese Marco Vignola, la società che gestisce l'albergo ampezzano mette sotto accusa il ritardo nella diffusione di informazioni da parte della Cina sull'epidemia. Questo comportamento ha causato gravi danni al turismo di Cortina, dove lo storico albergo aveva registrato il tutto esaurito, anche in vista delle gare finali di Coppa del mondo di sci alpino, fissate dal 18 al 22 marzo 2020, poi annullate nell'emergenza coronavirus. Nella citazione si legge che il 12 marzo è stata disposta la «chiusura anticipata dell'hotel e di tutti i servizi connessi, nel pieno della stagione sciistica invernale, con conseguenze disastrose, anche per il licenziamento dell'intero personale dell'hotel e la disdetta dei contratti di fornitura, così come è avvenuto per tutte le altre strutture ricettive ampezzane».

GLI INADEMPIMENTI

Nel comportamento dei responsabili della sanità in Cina, Manaigo rileva gravi inadempienze: «Ci sono comunque pesanti difficoltà ad avere informazioni da quel Paese. Di certo ci sono stati ritardi nel comunicare quanto stava accadendo. C'è stata una colpevole ritrosia a trasmettere l'allarme a tutto il mondo». Sulla reale possibilità di avere soddisfazione ammette: «Sarà tutto da dimostrare, ma intanto si parte. È chiaro che io da solo non posso ottenere nulla, ma sarà diverso se si riuscirà ad attivare una class action. Se tutti si muoveranno in questa direzione, per la Cina sarà un problema negare quanto accaduto. O anche soltanto non rispondere». Nella citazione, la sua società chiede al Tribunale di Belluno di accertare «le gravi omissioni del ministero cinese, che hanno impedito allo Stato italiano una tempestiva assunzione di provvedimenti da adottare, di ordine pubblico e sanitario, che sicuramente avrebbero ridotto al minimo il disagio e le conseguenze negative derivanti dal Covid-19».

IL FUTURO PROSSIMO

Intanto Manaigo guarda con apprensione alla prossima stagione turistica estiva, anche se, a differenza di suoi colleghi titolari di grandi alberghi nella conca ampezzana, aprirà: «Io sono un ottimista, perciò ritengo che si debba provarci. Noi saremo operativi dal 18 giugno, anche se gradualmente. Bisognerà essere molto elastici: anche gli hotel più grandi dovranno imparare a fare il massimo, con il minimo di personale. Prima di tutto bisognerà però aspettare di avere regole certe, quando saranno formulate, e rispettarle. Sappiamo che dovremo affrontare costi enormi, sia per il personale, sia per seguire nuove procedure». Sulla risposta del cliente ci sono molte incognite: «Ci mancherà il mercato straniero, quindi il 50 per cento del nostro fatturato. Non arriveranno ospiti dall'America, dall'Asia, neppure dall'Europa. Avremo solo la clientela italiana, che sarà pure in difficoltà. Confido nel fatto che gli italiani resteranno qui, non andranno in giro per il mondo, per cui potrà esserci un incremento del 30 per cento della richiesta nazionale». Manaigo stima inoltre che le Dolomiti possano essere meno penalizzate, rispetto ad altre destinazioni: «La montagna ha il vantaggio della varietà dell'offerta e dell'ampiezza degli spazi. Il turista che viene qui può svolgere molteplici attività all'aria aperta, in condizioni di salubrità. Può muoversi sui sentieri, verso i rifugi, camminare, arrampicare; non è confinato sull'arenile. In quanto alla tipologia degli alloggi scelti, credo che ci sarà un forte incremento degli affitti di appartamenti e ci sarà un incremento nell'utilizzo delle seconde case».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

