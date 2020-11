Cortina d'Ampezzo è unita a San Vito e Auronzo di Cadore, nel consorzio esercenti funiviari, uno dei comprensori del grande carosello Dolomiti Superski. Il presidente di questa sezione sulle Dolomiti del Veneto è Marco Zardini, che ha un obiettivo ben delineato, in questa fase di avvicinamento alla stagione turistica invernale: «Noi confidiamo di aprire i nostri impianti per Natale. Personalmente sono fiducioso, credo che si potrà fare». Zardini conosce bene le aspettative della categoria: proprio in questi giorni sta attivando i cannoni dell'innevamento programmato, nel comprensorio della sua società Impianti Averau, fra le Cinque Torri, i passi Falzarego e Giau. Le maestranze stanno lavorando per sistemare le protezioni sulla nuova pista Lino Lacedelli, da utilizzare durante i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, il prossimo febbraio. Ha però coscienza che questa sarà una stagione inevitabilmente travagliata, a causa della diffusione della pandemia Covid-19. Ormai è perso il ponte festivo di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, di inizio dicembre, che quest'anno sarebbe stato ottimale, quattro o cinque giorni di neve e sci: «Aspettiamo di vedere i protocolli sanitari da adottare sui nostri impianti commenta Zardini vedremo cosa deciderà il governo dopo la scadenza del 3 dicembre, per il Decreto del presidente del consiglio dei ministri, ora in vigore, ma sono fiducioso che alla vigilia di Natale si possa lavorare. Naturalmente dovremo gestire i Dpcm successivi; c'è poco da inventare. Ci adegueremo alle disposizioni».



Quali potranno essere gli accorgimenti da adottare?

«Stiamo facendo tutto il possibile per evitare le code alle casse, per l'acquisto degli skipass. Abbiamo rilevato che sono questi gli assembramenti di persone più numerosi, di conseguenza i più lenti da smaltire. Per questo vogliamo agevolare il più possibile l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti online, da casa, in modo che lo sciatore possa arrivare, scendere dall'auto, calzare gli scarponi e gli sci e partire subito in pista. Bisognerà inoltre mantenere le distanze fra le persone, nell'accesso agli impianti, e le altre disposizioni, ormai ben note: la mascherina sul volto, il gel per le mani, che ha comunque una rilevanza relativa, per chi porta tutto il giorno i guanti da sci. Vedremo inoltre di far girare gli impianti alla massima velocità prevista, per far salire le persone più rapidamente e limitare ancora di più le code all'ingresso».



Lo sciatore pratica lo sport da solo, durante la discesa, ma trova momenti di assembramento nei locali di ristoro, nei rifugi, nelle altre occasioni che gli anni passati venivano proposte alla clientela...

«Quest'anno certamente non si potrà pensare di fare l'apres ski, la festa in musica, alla base degli impianti, ma comunque è un fenomeno assai poco diffuso a Cortina. Non è come in certe località dell'Austria, dove è uno dei principali motivi di attrazione. Uno degli esempi più noti è quello di Ischgl, ma è un divertimento assai diffuso anche altrove. Dovremo comunque gestire l'accesso alle diverse aree, nei nostri rifugi».

M.Dib.

