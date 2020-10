CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Fuochi accesi nella notte anche a Cortina d'Ampezzo, come in tutto il Tirolo, per ricordare i cent'anni trascorsi dalla spartizione della regione, dopo la Prima guerra mondiale. Allora passò all'Italia anche Cortina, dopo oltre quattro secoli di dominio austriaco. La SchuetzenKompanie Anpezo Hayden ha aderito all'invito diramato dal Suedtiroler Schuetzenbund, l'organizzazione che coordina cinquemila iscritti, per sensibilizzare la popolazione sul distacco dell'Alto Adige, assegnato all'Italia. «Vogliamo solamente ricordare quanto è accaduto cent'anni fa, senza rimpianti, senza rivendicazioni», commenta Fausto Menardi, capitano della compagnia ampezzana. «Ogni singola compagnia ha acceso fumogeni rossi, nella notte, in punti ben visibili delle nostre montagne; i Bezirk, i distretti, hanno invece scritto il numero 100 con il fuoco». L'accensione è avvenuta a Pocol, sulla rupe che sovrasta la conca d'Ampezzo, a poche centinaia di metri dal sacrario militare che raccoglie i resti di diecimila soldati italiani, caduti nel primo conflitto mondiale, sul fronte delle Tofane, Lagazuoi, Cristallo. «È una pura coincidenza assicura Menardi abbiamo scelto questo posto soltanto perché è ben visibile da tutta la conca e facilmente raggiungibile. Non c'è assolutamente alcuna provocazione. Abbiamo un totale rispetto per quei morti. In quell'ossario ci sono anche nostri caduti, soldati con la divisa austroungarica o germanica. Quando si celebra la messa, a novembre, in quella sede, è per i caduti di tutte le guerre. Non è una manifestazione patriottica». Lo scorso 9 maggio fu tracciata la scritta Loss von Rom sulla neve al passo Valparola, al confine di Cortina. In quel caso si inneggiava alle decisioni assunte a Bolzano, in materia di emergenza sanitaria, auspicando i distacco da Roma e dal suo governo: «Possono riconoscersi nelle nostre azioni tutte le persone che sono disorientate, che non si riconoscono nella politica di oggi. Ne faremo ancora», conferma il capitano. Una rappresentanza di Ampezzo si è recata ieri a Latzfons, sopra l'abitato di Chiusa, nella valle dell'Isarco, alla cerimonia di inaugurazione del cippo di pietra che ricorda il Tirolo storico. Il monumento è stato collocato in quello che è stato indicato come punto centrale della regione, che fu disgregata cent'anni fa. L'opera, in pietra è nelle vicinanze del rifugio Latzfonser Kreuz e del santuario omonimo, a 2.311 metri di altitudine. Hanno partecipato i presidenti dei consigli regionali di Bolzano, di Trento e del Land Tirol austriaco. Sul monumento c'è inciso: Punto mediano nel cuore del Tirolo, commemorativo per l'ingiusta divisione della terra tirolese del 10 ottobre 1920, segnale per una nuova prospettiva europea.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA