CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) A Cortina lo schema del comprensorio sciistico chiuso è superato, la finestra verso ovest è una realtà. E tutto questo grazie alla nuova cabinovia Cortina Skyline, che cambia la pratica dello sci nella conca ampezzana. Il nuovo impianto, che entrerà in funzione entro Natale, unisce due comprensori sciistici molto frequentati: dall'area di Socrepes, Tofana e Pocol, che concatena dodici impianti di risalita, con decine di chilometri di piste, consente di salire verso Cinque Torri, passo Falzarego e Lagazuoi, dove ci sono altri sei impianti collegati fra loro. Quella finestra si apre sulla Val Badia, lungo la pista Armentarola, che scende dal Lagazuoi. Lo sguardo è rivolto al futuro, con la volontà di andare oltre, di puntare a nuovi collegamenti con i grandi caroselli delle Dolomiti, dal Sella Ronda al Civetta. Non nasconde l'entusiasmo il sindaco Gianpietro Ghedina: «E'un momento storico per la nostra tradizione sportiva e turistica; è un orgoglio per la nostra comunità. Dimostra che le cose si costruiscono, quando si fa sistema, così da portare a termine un progetto fermo da dieci anni. Ora abbiamo un impianto strategico, verso il Giro del Sella. Avremo benefici anche nei prossimi anni. Questa è un'opera pubblica che garantirà risorse importanti, utili per la nostra comunità».

Ghedina spiega come è stato scelto il nome: «Cortina Skyline è stato analizzato, studiato assieme. È la linea del cielo, sottolinea la bellezza dei luoghi attraversati. Salire sulla nuova cabinovia non è soltanto l'utilizzo di un impianto a fune di trasferimento, ma è un vero e proprio viaggio emozionale nella natura, fra le montagne più belle del mondo, fra l'imponente Tofana di Rozes e le iconiche Cinque Torri. È un termine internazionale, come la clientela che trasporterà. Il logo è un profilo disegnato nel cielo, fra le nostre montagne». L'impianto è lungo 4.600 metri, con una cinquantina di cabine, da dieci posti ciascuna, per una portata oraria attuale di 1.100 persone, che può aumentare sino a 1.800, inserendo settanta cabine e modificando la velocità. Ha una stazione intermedia a Cianzopé.

L'opera era attesa da oltre un decennio, da quando fu finanziata con i Fondi per i comuni confinanti con le province autonome di Bolzano e Trento, per una quindicina di milioni di euro; altri 3 milioni 650 vengono dal Governo, tramite il commissario per le opere dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021: «Abbiamo gestito quell'evento, complicato dalla pandemia, per il rilancio del Paese dice il commissario Valerio Toniolo e ora Cortina Skyline risolve un problema strutturale di Cortina, è un ponte che collega due versanti della conca». La nuova cabinovia è stata sostenuta da vari governi nazionali, che si sono succeduti negli anni, come sottolinea il ministro bellunese Federico D'Incà: «Tutti hanno continuato a credere nei grandi eventi, prima nei Mondiali di sci 2021, ora nelle Olimpiadi invernali 2026, nella comune volontà di dare al Paese un percorso di visibilità e marketing».

In vista delle Olimpiadi 2026, con una previsione di lavori per 610 milioni solo nella Provincia di Belluno, il Veneto è protagonista della trasformazione in corso. Cortina Skyline è un tassello di una costruzione più ampia, ricorda Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto: «Servono infrastrutture per migliorare l'accessibilità alla montagna e la qualità della vita di cittadini e turisti; la Regione darà supporto e aiuto alla struttura che dovrà occuparsi delle opere. Le Olimpiadi sono un'opportunità, un privilegio, una grande occasione». Da Venezia sono in arrivo otto milioni di euro, per sostenere altri due impianti: una funivia sul monte Cristallo e una cabinovia di arroccamento, per portare gli sciatori dal centro di Cortina al comprensorio di piste della Tofana.

