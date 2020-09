LA SFIDA

LIDO DI VENEZIA Meno 151 giorni, cinque mesi esatti. E poi i Mondiali di sci alpino 2021 inizieranno, catapultando la Perla delle Dolomiti sotto gli occhi del mondo. Ci saranno atleti da 70 nazioni e 500 milioni di spettatori che attraverso le tv e il web si collegheranno con i campi di gara di Cortina d'Ampezzo. Ma siamo sicuri, in piena emergenza sanitaria da coronavirus, che Cortina 2021 si farà? Alessandro Benetton, presidente di Fondazione 2021, ne è certo. Ci credono tutti, dal sindaco del Comune ampezzano Gianpietro Ghedina al presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin fino alla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Maria Lorraine Berton e Kristian Ghedina, l'ambassador di Cortina 2021 diventato in questi giorni papà del piccolo Natan. E ci crede anche il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Perché un esempio c'è: la Mostra del cinema si sta facendo, è il primo grande evento internazionale in presenza. E non è un caso che ieri Corty, la mascotte dei Mondiali di sci, abbia calcato il red carpet del Lido. Per dire che, come il festival, pur con tutti i protocolli sanitari da rispettare, anche Cortina 2021 ci sarà e sarà un evento in presenza. Della serie: Ciak, si scia. Con quanta gente? La metà delle persone previste perché bisognerà osservare il distanziamento sociale, ma l'idea è di avere nei giorni di massima frequenza anche 5.000 spettatori. In carne e ossa. E, se sarà ancora necessario, mascherina.

Il messaggio di rassicurazione è stato volutamente lanciato dal Lido di Venezia, dove la Fondazione di Alessandro Benetton e dell'amministratore delegato Valerio Giacobbi ha organizzato un incontro all'hotel Hungaria per fare il punto sulla macchina organizzativa, sui lavori, sulle prossime tappe. «Tutto marcia come da programma, non ci saranno problemi, abbiamo fatto tutti i compiti per casa», ha detto Benetton convinto che i Mondiali provochino una «palla di neve» nel rilancio della montagna e nell'ammodernamento delle strutture, senza contare la squadra di giovani impegnata sul campo per questo grande evento. «Ci stiamo preparando per ospitare il pubblico in sicurezza - ha detto Giacobbi - Tra pochi giorni, il 19 ottobre, partirà la vendita dei biglietti».

Gli scenari sono due ed entrambi contemplano il permanere dell'emergenza sanitaria. «Con il virus dovremo convivere, ma dobbiamo tifare perché le cose funzionino. Venezia è con voi, pronti a darvi una mano», ha detto Brugnaro che non ha evitato di sottolineare la diversità di reazioni di fronte a certi interventi: «A Cortina si citano le ristrutturazioni degli hotel come esempi positivi, da noi no». Tant'è, per Cortina 2021 le iniziali previsioni erano di avere 120.000 spettatori nei quindici giorni di gare, dal 7 al 21 febbraio: «Non sarà possibile averne più del 50%, saremo sui 50.000, 60.000, significa che nei giorni di massima frequenza saremo sui 5.000 spettatori», ha detto Giacobbi. Solo se la situazione sanitaria degenerasse la manifestazione sarebbe a porte chiuse. Ma è una ipotesi che al momento non si vuole neanche prendere in considerazione: Cortina, come Venezia in questi giorni con la Mostra del cinema, vuole esserci.

Non ci saranno invece le opere viarie in capo ad Anas. «Ci sono grossissimi ritardi per quanto riguarda le autorizzazioni - ha detto Padrin - Per le quattro varianti di Tai, Valle e San Vito di Cadore, Cortina i lavori partiranno nel 2022 per concludersi nel 2024». A Mondiali finiti. Ma in tempo per le Olimpiadi. Almeno, si spera.

