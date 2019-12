Corte Ue: immunità all'eurodepuato indipendentista

Una persona che è stata proclamata eletta nel Parlamento europeo quando si trovava in una situazione di carcerazione preventiva gode d'immunità: così la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in risposta alle domande del Tribunal Supremo sull'immunità di Oriol Junqueras, eletto eurodeputato. Secondo la Corte europea, il presidente di Esquerra Republicana, condannato a 13 anni di prigione nel processo alla leadership indipendentista, era protetto da immunità fin dal 13 giugno, quando era in regime di detenzione preventiva in attesa di verdetto. E perciò il tribunale spagnolo avrebbe dovuto revocarne la misura restrittiva della libertà, consentendogli di assumere le credenziali di europarlamentare e semmai, poi, richiederne la sospensione dell'immunità al parlamento europeo.

Il colpo sulla giustizia spagnola è forte, perché è quella europea a contestarla e le autorità spagnole sono tenute a rispettarne le indicazioni. Come chiede il presidente dell'eurocamera, David Sassoli: «La Corte si è pronunciata nel senso che l'assunzione del mandato parlamentare risulta dal voto degli elettori». Quindi annuncia di avere incaricato il suo ufficio giuridico di valutare «l'applicazione degli effetti della sentenza sulla composizione del Parlamento, in riferimento a Carles Puigdemont e Toni Comín, in esilio a Bruxelles, eletti parlamentari europei, su cui pesa una richiesta dello Stato spagnolo di estradizione.

Esquerra Republicana reagisce soddisfatta: «La giustizia arriva dall'Europa». La parola passa al Tribunal Supremo. La Procura Generale si pronuncia perché Junqueras rimanga in carcere e sia inabilitato.

