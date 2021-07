Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Una trentina di allievi maestri di sci si sono contagiati durante in corso in Francia. Dove erano arrivati - circa 80 le persone partecipanti provenienti da tutta Italia, oltre la metà da Friuli Venezia Giulia e Veneto - domenica scorsa. Ad attenderli gli impianti sciistici di Les Deux Alpes dove avrebbero dovuto portare a termine un modulo tecnico del corso di formazione per maestri di sci organizzato dal Collegio dei maestri di sci del...