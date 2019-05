Corruzione in Lombardia, nel mirino dei pm anche l'eurodeputata Comi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAMILANO Il tono di Gioacchino Caianello, il potente ex coordinatore di Forza Italia a Varese, è brusco ai limiti del brutale: «Con questa cretina della Lara a che punto siamo? Perché la vedo stasera, così le faccio lo shampoo», chiede in uno dei soliti pranzi di lavoro da Berti. Bersaglio della sua invettiva è Lara Comi, eurodeputata azzurra in corsa alle prossime elezioni del 26 maggio. Finita anche lei nell'inchiesta della Dda milanese sul sistema corruttivo di spartizione degli appalti in Lombardia che ha portato all'arresto...