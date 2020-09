LA SENTENZA

ROMA Sentenze pilotate, decisioni del Tar ribaltate. Al giudice Nicola Russo ci si poteva rivolgere per aggiustare le decisioni delle amministrazioni, Almeno secondo Pietro Amara, l'avvocato siciliano già condannato, che ha riempito pagine di verbali davanti ai pm raccontando come ottenesse successo per i suoi clienti nei procedimenti in discussione al Consiglio di Stato. In un'occasione il legale avrebbe pagato 120 mila euro. Ieri la seconda sezione collegiale del Tribunale di Roma ha condannato Russo, già sospeso dal servizio, a undici anni per corruzione in atti giudiziari. Una sentenza pesante, che va ben oltre le richieste avanzate nel luglio scorso dalla Procura capitolina che aveva sollecitato una pena di sette anni e mezzo per l'ex magistrato. I giudici hanno, inoltre, dichiarato estinto il rapporto di Russo con la pubblica amministrazione e disposto un risarcimento di 100 mila euro in favore della Presidenza del Consiglio, che si era costituita parte civile, e di oltre 64 mila in favore dell'amministrazione giudiziaria a titolo di riparazione pecuniaria.

LA NUOVA INCHIESTA

Ma l'inchiesta andrà avanti, il tribunale ha trasmesso gli atti in procura per una nuova tranche di indagini che riguarda cinque posizioni, tra cui quella del padre di Russo, Orazio, avvocato e presidente di un collegio arbitrale.

L'indagine si basa ancora sulle dichiarazioni Amara secondo cui Russo, arrestato nel febbraio del 2019, avrebbe ottenuto da lui circa 82 mila euro (e altri 60mila promessi), per aggiustare procedimenti che erano al vaglio del tribunale amministrativo di secondo grado. Dichiarazioni riscontrate dai magistrati e inquirenti attraverso intercettazioni e analisi dei flussi finanziari. Per la stessa vicenda, nel luglio dello scorso anno il gup Costantino De Robbio, aveva ratificato tre patteggiamenti. Il giudice per le udienze preliminari aveva dato il via libera a condanne a due anni e mezzo per l'ex presidente del Consiglio di giustizia amministrativa siciliana Raffaele Maria De Lipsis e per l'ex magistrato della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso, accusati di corruzione in atti giudiziari. Per un terzo imputato, il deputato, ora sospeso, dell'assemblea regionale siciliana Giuseppe Gennuso che, grazie all'annullamento da parte del Cga delle elezioni regionali del 2014 in alcune sezioni, era riuscito ad essere eletto all'Assemblea regionale siciliana. Nel suo caso il giudice aveva, però, derubricato l'accusa in traffico di influenze illecite fissando in un anno e due mesi la pena.

L'indagine dei pm di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, ha fatto emergere un sistema corruttivo in cui giudici amministrativi si erano messi al servizio di privati in cambio di mazzette. Soldi dati e promessi per «comprare» sentenze e ottenere. Nel febbraio di due anni fa il procedimento aveva portato ad una serie di misure cautelari che riguardarono lo stesso Russo. Nell'ordinanza il gip scriveva che i giudici «hanno posto a disposizione dei privati la loro funzione, contravvenendo ai doveri di imparzialità e terzietà e ricevendo in cambio un'utilità economica e ciò, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole delle decisioni assunte».

Valentina Errante

