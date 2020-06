IL BILANCIO

VENEZIA Superata la soglia dei duemila decessi. Per la precisione le vittime del Coronavirus in Veneto sono 2.001, quattro in più in ventiquattr'ore. Una cifra che assume quasi un valore simbolico a sottolineare la scia di morte che questa epidemia ha portato nel territorio regionale. Un dato tragico inserito in un contesto che continua a dare segni di contenimento del contagio. Nel rilevamento di ieri pomeriggio le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia erano 19.235 (+2), gli attualmente positivi 578 (-2), i guariti 20 in più rispetto al giorno precedente per complessivi 16.656, i ricoverati in ospedale 224 (-16) dei quali solo 30 ancora positivi al virus e 12 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

RSA

Per avere la nuova ordinanza su case di riposo e centri per disabili bisognerà attendere lunedì, come annunciato ieri durante il consueto punto stampa nella sede della Protezione civile di Marghera dal presidente Luca Zaia. È già tutto pronto ma «attendiamo il parere del Comitato tecnico scientifico per un provvedimento fondamentale per risolvere i problemi che ci sono dal punto di vista procedurale e della responsabilità» garantendo che si tratterà di «una proposta agile, sia per l'ingresso dei familiari, sia per la presa in carico di nuovi ospiti». Strutture, come ha precisato l'assessore Manuela Lanzarin, che hanno ora meno dell'un percento di positivi tra gli ospiti e nessuno tra gli operatori.

IL NUOVO BANDO

Sempre di sanità si parla, ma si spazia su un altro fronte, per quanto riguarda il bando per i nuovi direttori generali delle nove Ulss, delle due Aziende ospedaliere e dello Iov pubblicato ieri dalla Regione Veneto. L'avviso dura 30 giorni, poi interverrà una commissione nominata dalla Giunta regionale per valutare i requisiti e dare al presidente Zaia una short list di chi ha titolo per fare il direttore. La lista dei nuovi nomi verrà comunicata entro il 31 dicembre. Un tema, questo, affrontato nell'incontro tra i vertici della Regione e i direttori generali delle Ulss assieme al problema delle liste d'attesa, lunghe il doppio rispetto a giugno dell'anno scorso.

LE LISTE D'ATTESA

«Dopo mesi di assenza di prestazioni, eccetto per l'oncologia e le emergenze - dice Zaia - è inevitabile che gli indicatori di giugno mostrino un più 50% rispetto allo stesso mese dello scorso anno». Con alcuni call center che ricevono fino a 10.000 telefonate al giorno. «Chiedo comprensione - spiega il presidente - perché siamo in una fase di non facile gestione, non tanto nell'erogazione delle prestazioni, quanto sul fronte delle prenotazioni, che costituiscono un collo d'imbuto». Mentre per i turisti che scopriranno di aver contratto il virus durante un soggiorno in Veneto, si farà carico di tutto la Regione non solo da un punto di vista sanitario, ma anche di alloggio. «Ricordo che garantiamo la quarantena - prosegue Zaia - sulla base dell'accordo con Federalberghi e quindi stiamo individuando strutture per poterli ospitare».

Intanto sono arrivati i finanziamenti per i centri estivi: dei 135 milioni destinati alla fascia 3-14, 9,8 milioni sono per il Veneto e la Regione girerà questi soldi ai 506 Comuni che ne hanno fatto richiesta, come ha spiegato l'assessore Manuela Lanzarin.

LA DATA DELLE ELEZIONI

Rimane poi ancora aperto il filone dell'election day che trascina anche l'avvio delle scuole. Dopo aver fissato la finestra tra il 15 settembre e il 15 dicembre, Zaia ha ribadito quanto sostiene da sempre: «Se si votasse il 15 dicembre sarebbe una tragedia, confido nella prima data utile che è quella del 20 e 21 settembre e mi chiedo cosa attenda ancora il governo per confermarla», dimostrandosi favorevole ai seggi fuori dalle scuole, aggiungendo che «conoscendo il senso civico delle Amministrazioni comunali, ci sono le condizioni tecniche per poterlo fare». Infine nega ancora una volta l'ascesa a livello nazionale: «Non ho nessuna ambizione di fare una scalata all'interno del mio partito». E riguardo al ritardo in alcuni accordi sui candidati, ha aggiunto: «Non mi risulta che non siano stati chiusi per questioni legate all'Autonomia».

Raffaella Ianuale

