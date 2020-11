Il virus SarsCov2 circolava in Italia già a settembre 2019, dunque ben prima di quanto si è pensato finora. La conferma arriva da uno studio dell'Istituto dei tumori di Milano e dell'università di Siena, che ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone, pubblicato sulla rivista Tumori Journal. Analizzando i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020, si è accertato che l'11,6% (esattamente 111 su 959) di questi aveva gli anticorpi al coronavirus (16 positivi all'immunoglobulina G e 95 all'immunoglobulina M), di cui il 14% già a settembre e il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020. I ricercatori hanno voluto cercare la presenza degli anticorpi specifici al nuovo coronavirus nei campioni di sangue per tracciare comparsa, frequenza e variazioni temporali e geografiche dell'infezione da SarsCov2 nelle varie regioni italiane. Dei 111 casi analizzati, 16 erano positivi all'immunoglobulina G e 95 all'immunoglobulina M); il maggior numero (53,2%) proveniva dalla Lombardia, ma anche da altre 12 Regioni (soprattutto Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Veneto). Ciò dimostra quindi che il virus SarsCov2 ha iniziato a circolare in Italia già diversi mesi prima che venisse identificato il primo malato a febbraio a Codogno.

