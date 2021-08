Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERIENZAVENEZIA Anche il Nordest è in subbuglio per l'entrata in vigore del Green Pass dal 6 agosto. Ma venerdì a queste latitudini la certificazione verde sarà, nei fatti, una realtà già da cento giorni: la sperimentazione è in corso in Alto Adige, dove l'introduzione dell'antesignano Corona Pass era scattata ancora il 26 aprile e da allora si è accompagnata a una rilevante flessione dei contagi. «È uno strumento per non dover...