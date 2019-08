Corinaldo, gang spaccata E il figlio del boss non parla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMODENA Sulla bomboletta spray rinvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra c'erano tracce del suo Dna: per questo Ugo Di Puorto, 19 ani, è ritenuto l'autore materiale della spruzzata di peperoncino che ha generato l'onda mortale di panico nel locale di Corinaldo. INTERROGATORIIeri il figlio del boss Sigismondo Di Puorto, detto Sergio, 48 anni, di San Cipriano di Aversa (Caserta) detenuto per due condanne per associazione camorristica ed estorsione con collegamenti con il clan dei Casalesi gruppo Schiavone, è comparso davanti al...