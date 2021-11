Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA REPLICAVENEZIA Forse già in commissione, al più tardi in aula. Ma la Giunta è determinata a modificare, al rialzo, gli stanziamenti per la cultura. Lo promette l'assessore regionale Cristiano Corazzari (in foto), in vista della maratona contabile di fine anno: «La maggioranza consiliare è sensibile alle richieste del comparto».L'ADDIZIONALEFrancesco Calzavara, titolare della delega al Bilancio, aveva già assicurato l'impegno...