Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PARTITOVENEZIA Luigi Brugnaro padre e paròn di Coraggio Italia? La bozza di statuto di cui ha parlato ieri l'agenzia di stampa Adnkronos delinea un partito completamente nelle mani del sindaco di Venezia: sarebbe lui ad avere l'ultima parola sulle liste elettorali e dunque sui candidati, così come sulle casse, ovvero sui finanziamenti per svolgere ogni attività politica. Una interpretazione dello statuto che non è piaciuta all'area che...