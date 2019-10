«Copriti o ti uccido» I messaggi su whatsapp poi strangola la moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OMICIDIOROVIGO Diceva di amarla. Ma quello che Roberto Lo Coco provava per la moglie Giulia Lazzari, nulla aveva a che fare con l'amore. Era ossessione e mania di possesso. Di controllo. Era gelosia. Così quando lei, ormai esasperata da quel modo asfissiante di essere amata, l'ha lasciato, lui le ha stretto le mani al collo, stringendole convulsamente finché non ha più sentito il cuore di lei battere. I medici sono riusciti a rianimare Giulia, ma per la cameriera 23enne di Adria (Rovigo) non c'è stato nulla da fare: per troppo tempo il...