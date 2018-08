Coppia gay insultata e picchiata da un gruppo di giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA Camminavano mano nella mano sabato sera davanti all'Arena di Verona, una coppia come tante, in questo caso omosessuale, ma il loro atteggiamento avrebbe infastidito un gruppetto di giovani ventenni che, dopo gli insulti, è passato alle mani, colpendo uno dei due uomini con uno schiaffo. È la vicenda sulla quale sta cercando ora di fare luce la Questura di Verona, dopo la denuncia presentata dai due, un 59nne ed un 23enne veronesi, unitisi in matrimonio tempo fa in Spagna. Assieme al loro racconto, gli agenti potranno contare sulle...