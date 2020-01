L'INDAGINE

ROMA È indagato per violazione del diritto d'autore Massimo Scambelluri, il presidente del Consiglio di amministrazione di Data Stampa. Il manager è stato interrogato venerdì, negli uffici della procura di Roma, dal pm Antonio Calaresu. Data Stampa è una società che cura la rassegna stampa di importanti clienti privati e istituzionali come la presidenza della Repubblica, il Senato e la Camera, il Csm, la Banca d'Italia, l'Agenzia delle entrate, la Polizia di Stato, il ministero dell'Interno, l'Arma e la Rai. Ma adesso la guardia di Finanza sta verificando la regolarità del servizio offerto da questa azienda.

Data Stampa mette a disposizione dei clienti 21 quotidiani al giorno, italiani e internazionali, autorizzando l'accesso - attraverso password dedicate non sempre rilasciate dagli editori - alla versione integrale, ma anche garantendo la possibilità di scaricare il giornale in versione pdf.

Secondo la procura di Roma la società guidata da Scambelluri avrebbe assicurato questo tipo di servizio senza avere ottenuto la licenza di utilizzo, vendita e diffusione dei contenuti protetti da copyright dagli editori dei quotidiani distribuiti. Per questo, alcuni gruppi editoriali hanno deciso di portare l'intera vicenda all'attenzione della procura di Roma con una denuncia.

La circolazione gratuita dei quotidiani in versione pdf - attraverso le applicazioni di messaggistica come Whatsapp e Telegram - sta diventando un fenomeno incontrollato, che pesa in maniera sempre più drammatica sulla vendita dei quotidiani.

DIFFUSIONE ILLEGALE

La condivisione illegale sta contribuendo in modo imponente ad aggravare la diminuzione delle copie dei giornali. Si tratta di un furto di proprietà intellettuale che sottrae lettori alle imprese editoriali e indebolisce la libertà e l'autonomia del giornalismo in Italia. In appena un anno, dal 2018 al 2019 c'è stato un crollo di acquirenti di giornali, ma non di lettori di quotidiani.

Si tratta di persone che non hanno smesso di sfogliare i quotidiani, ma che non li acquistano più perché accedono al prodotto troppo spesso attraverso copie illegali. Questo fenomeno è stato documentato grazie a uno studio di Audipress, la società che raccoglie e certifica i dati sulla diffusione e lettura di quotidiani e periodici. Da questa ricerca emerge il fatto che numerosi lettori, circa 800mila, non sono in grado di fornire una risposta valida al quesito su come avessero avuto accesso alla copia cartacea o digitale del giornale che sostenevano di leggere.

Tuttavia il pericolo per i giornalisti e per le aziende editoriali non proviene solo dalle applicazioni di messaggistica ma anche dai siti web. Nell'agosto scorso, infatti, la Fieg (Federazione italiana editori giornali) aveva scoperto 143 domini web pirata contenenti sempre i pdf delle più varie testate giornalistiche. Inoltre, in questi mesi, il lavoro delle procure sulla circolazione illegale dei quotidiani ha subito un'accelerazione. Segno evidente di come la vicenda stia assumendo dimensioni sempre più ampie.

INCHIESTE IN TUTTA ITALIA

Su questo fenomeno sono state aperte almeno quattro inchieste a Palermo, Roma, Milano e Cagliari. Ma qual è la percezione degli italiani sul problema della pirateria? L'84% della popolazione sopra i 15 anni è ben consapevole che questa attività è illegale. Ma ciò che, forse, in pochi conoscono è il rischio a cui si va incontro anche solo scaricando o diffondendo copie di giornali piratate in formato pdf in chat come Whatsapp e Telegram, magari tra amici: 15 mila euro di multa e pene tra i sei mesi e i quattro anni di carcere. Insomma costa molte meno comprare un giornale in edicola o in digitale.

Giuseppe Scarpa

