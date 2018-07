Copasir e Vigilanza, niente intesa tra partiti Tutto rinviato al 18: anche il voto sulla Rai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA La Lega alla fine dovrebbe dare il via libera al Pd per il Copasir e il Movimento 5 stelle semaforo verde a FI sulla Vigilanza Rai ma l'intesa non è ancora definita. Il puzzle si completerà nei prossimi giorni: ai dem toccherà solo la guida del Comitato dei servizi. Infine si potrebbero allungare ancora i tempi su Cdp.Rimarrà fuori dalla spartizione delle altre presidenze di Commissione e probabilmente dai giochi sulla Rai. Le tre giunte per le elezioni (una al Senato e due alla Camera) verranno divise tra FI e Fdi (una a...