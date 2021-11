Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CONFERENZALONDRA Imperfetto ma c'è: l'accordo conclusivo della Cop 26, la Conferenza delle parti sull'emergenza climatica, è stato sostenuto da tutti e 197 paesi. L'annuncio è arrivato nella serata di ieri dalla viva voce di Alok Sharma, il presidente della conferenza che non ha nascosto l'emozione dopo due settimane di intense negoziazioni e dopo un pomeriggio non facile in cui durante la lunga sessione plenaria i paesi emergenti hanno...