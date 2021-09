Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DATOROMA Le controversie tributarie pendenti scendono per la prima volta sotto quota 300mila, attestandosi a 297.458. Il dato del Ministero dell'Economia, che fa riferimento al 31 giugno, segna una diminuzione del 16,62% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 13,95% rispetto alla fine dello scorso anno. Le nuove controversie, instaurate in entrambi i gradi di giudizio, poi, nel secondo trimestre del 2021 sono 37.442, in aumento...